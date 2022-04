Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A TAP Air Portugal vai cortar sete rotas aéreas e oferecer menos 705 mil lugares com partida no Norte do país. Os números são comparados com os do verão de 2019 e, segundo o Jornal de Notícias, com estas mudanças sobram apenas sete rotas internacionais e três domésticas para voos que partem do Porto.

As únicas exceções à redução das rotas na Invicta que partem do Aeroporto Sá Carneiro são um aumento de 40 mil lugares em viagens para Lisboa, mais 20 mil para o Funchal e o mesmo número de passageiros para Paris.

Contrariamente, a TAP vai acabar com as seguintes rotas: Amesterdão, Bruxelas, Barcelona, Madrid, para o aeroporto London City, Milão e Munique. Sem fim de viagens, mas com reduções estão ainda Genebra, Londres Gatwick, Luxemburgo, Nova Iorque e Zurique.

O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, em declarações onde justificou o resgate, revelou que as necessidades de apoio financeiro da TAP podem ultrapassar os 3.000 milhões de euros: 3.725 milhões de euros é o limite máximo das necessidades da empresa até 2024 que, num cenário mais adverso, terão de ser apoiadas pelo Estado. O Governo espera que o valor seja mais baixo, fique entre 3,3 mil milhões e 3,4 mil milhões de euros.

Pedro Nuno Santos afirmou que se o Estado não tivesse intervindo, ainda com os privados a controlar a gestão da empresa, a TAP teria falido. E mais tarde revelou que a falência foi um cenário estudado, mas afastado.