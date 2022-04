Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Tesla anunciou os resultados das vendas de veículos de Janeiro a Março de 2022, um trimestre difícil para todos os fabricantes, pois às dificuldades criadas pela pandemia e pela falta de chips juntaram-se as limitações dos fornecedores em garantir a matéria-prima e a desaceleração do mercado decorrente da invasão da Ucrânia. Ainda assim, nos três primeiros meses do ano, o construtor norte-americano fabricou 305.407 veículos, tendo comercializado 310.048 unidades.

Face ao primeiro trimestre do ano anterior, em que entregou a clientes 184.800 unidades, os primeiros meses de 2022 representam um incremento de 67,7%. Os Model 3 e Model Y continuam a liderar claramente as vendas, mas as entregas de Model S e Model X, face a 2021, evoluíram de 2.020 para 14.724 unidades, aproximando-se dos melhores valores da gama antes do restyling. Veja em baixo como correu o 1º trimestre de 2021.

Comparando com os últimos três meses de 2021, que a Tesla encerrou com um novo recorde no trimestre e no ano, tendo transaccionado 308.600 unidades, as 310.048 unidades entregues nos primeiros três meses de 2022 representam um crescimento reduzido. Mas, ainda assim, um crescimento. De recordar que, no final do 1.º trimestre, a fábrica da Tesla próximo de Xangai viu-se obrigada a encerrar devido à Covid-19, o que afectou as entregas no mercado local, bem como as exportações para a Europa.

O resto de 2022 parece prometedor para o fabricante de veículos eléctricos, uma vez que já começaram a sair os Model Y da recém-inaugurada fábrica alemã da Tesla, com o arranque da produção na linha de produção do Texas a estar previsto para os próximos dias. Isto significa que depois de vender cerca de 500.000 unidades em 2020 e quase um milhão em 2021, não deverá ser difícil para a Tesla aproximar-se dos 2 milhões de unidades vendidas este ano.