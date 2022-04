Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

À primeira interrupção – “está a esgotar o seu tempo, o próximo congressista pode ir” – Nuno Melo respondeu: “Se quiser corte-me a palavra, avise-me só antes para me poder despedir”. À segunda, garantiu que estava mesmo quase a terminar – e lamentou não poder dizer tudo o que tinha preparado. Na intervenção em que apresentou a sua candidatura à liderança do CDS, no congresso que decorre em Guimarães, Nuno Melo ficou com parágrafos inteiros por referir – mas também gastou mais tempo do que tinha previsto a responder às farpas do líder cessante, Francisco Rodrigues dos Santos.

O Observador foi comparar a versão escrita da intervenção que o candidato tinha preparado e a que efetivamente proferiu no congresso (encurtada depois de o presidente da mesa, Martim Borges de Freitas, ter repetido os avisos), minutos após ter ouvido farpas de Francisco Rodrigues dos Santos. Estas foram as diferenças:

O ato de amor

Foi o primeiro desvio do discurso que estava planeado. Melo fez os cumprimentos iniciais que tinha escrito – dirigidos a um autarca da ilha de São Jorge, pelo trabalho durante a crise sísmica, e a militantes que estão com Covid-19 e por isso não puderam comparecer, incluindo Telmo Correia – mas não resistiu, logo a seguir, a responder a Francisco Rodrigues dos Santos.

Minutos antes, tinha ouvido o líder cessante a atacar a “guerra interna sem precedentes” e o “haraquíri partidário” que aponta aos críticos. Com uma referência ainda mais específica ao próprio Melo: Rodrigues dos Santos desejou que mais nenhum líder tenha de assistir a jornadas parlamentares que se transformem em “comícios contra a direção do partido”; e é exatamente isso que acredita que aconteceu quando, no verão passado, o grupo parlamentar – inteiramente desalinhado com o presidente – se reuniu e convidou Nuno Melo para uma intervenção em que este acabou a arrasar a direção do CDS.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ora, Rodrigues dos Santos acabou por dizer que fará “sacrifícios pessoais” que serão um “ato de amor” para poder “hastear a bandeira da união” no CDS. E Melo improvisou para lhe responder com a mesma expressão, logo depois de dizer que o CDS não deve falar “para dentro”:

Saberei estar à altura das minhas responsabilidades. O meu ato de amor será verdadeiro desde a minha declaração de hoje até ao final de dois anos de mandato, se tiver a confiança deste congresso.

No discurso inicial, tinha previsto prometer “não responder a um único apoucamento” nem “fazer caso de nenhuma provocação”; na versão falada, preferiu responder, mas pacificamente, a Rodrigues dos Santos.

Os erros do passado

Num mix entre o que tinha planeado dizer e o que improvisou, Melo garantiu que o CDS tem agora em mãos uma oportunidade para “mostrar a Portugal que aprendeu com os erros do passado” e que consegue recuperar a confiança dos eleitores. O primeiro passo, insistiu, é mostrar isso mesmo neste congresso, já que é “uma sala aberta a Portugal inteiro”.

Pelo caminho ficou mais uma referência que poderia ser entendida como uma provocação – “dos partidos, os portugueses querem respostas para os seus problemas, não querem vendetas pessoais” – e umas quantas frases mais emotivas:

Estou aqui porque é tempo de salvar o CDS. Sinto a obrigação de dar um passo em frente no momento mais difícil dos nossos mais de 47 anos de história. Quero dar ao CDS o retorno por tanto que o CDS me deu, do mesmo modo que dei sempre tudo o que tinha, ao CDS. O CDS confunde-se com a minha vida ”.

Outra farpa que ficou de fora: Melo chegou a mencionar, como tinha planeado, a sondagem da Pitagórica que previa que se fosse presidente do CDS as intenções de voto quadriplicariam; e anunciou que se conseguir chegar à liderança rejeitará o vencimento a que teria direito como presidente (conta com o de eurodeputado). Depois, quando frisou que a sua moção não é uma “barriga de aluguer” – uma referência aos candidatos surpresa, entre os fiéis a Manuel Monteiro ou a Francisco Rodrigues dos Santos, que alguns rumores apontavam e até agora não se confirmaram – deixou uma frase adicional de fora: “Tudo às claras e sem truques, porque a política precisa de sinceridade”.

As ideias para o CDS (e os jovens de fora)

Melo falou da preparação do CDS para os próximos desafios (eleições europeias em 2024 e tentativa de regressar ao Parlamento nas legislativas de 2026) e defendeu uma perspetiva do CDS enquanto “partido moderno, formatado para os desafios do século XXI”. Faltou concretizar uma ideia que tinha previsto, e que presumivelmente terá a ver com a defesa da agregação de correntes que é uma discussão interminável no CDS, já que nunca há consenso sobre se o partido deve ou não acolher liberais, conservadores e democratas-cristãos: “[O CDS] será em Portugal muito do que o Partido Popular Europeu [a família europeia em que o CDS se inclui] é na União Europeia”.

Mas, logo a seguir, inclui outro aviso: quando quis falar em mudanças nos órgãos do CDS, incluindo a sua intenção de dar assento ao presidente da associação de autarcas do CDS, assim como aos presidentes de câmara na comissão política nacional e ao presidente da Juventude Popular na comissão executiva, lançou uma farpa improvisada:

Infelizmente não temos autorização para fazer revisão estatutário, mas se for presidente teremos”.

Quando falou na importância do papel das mulheres no CDS, mais um acrescento, para alertar o partido da importância eleitoral de um gesto aparentemente simbólico:

Temos de dar sinais para fora , para jovens e mulheres, que foram aqueles em que curiosamente mais perdemos votos”.

Melo identificou muitos dos independentes que compõem o elenco que o ajudou a construir a sua moção e garantiu que com essa força, a juntar à dos militantes, o partido voltará a lutar pelo poder (“um dia”, disse; na versão escrita lia-se um mais otimista “amanhã”). Não chegou a ler uma referência que seria costumeira, em que ‘malhava na esquerda’:

A democracia é feita e quem exerce o poder, como de quem lhe faz oposição, em igual grau de importância. Voltaremos a ser a melhor oposição ao PS e às esquerdas , tendo exacta noção das dificuldades políticas nascidas com o nosso varrimento do universo parlamentar”.

Sobre a recuperação do partido que quer promover, falou em voltar aos nichos – a estratégia em que Paulo Portas apostava nos seus tempos de liderança – e apostar nas agendas da energia e sustentabilidade. Mas nesta parte programática da intervenção deixou de fora uma grande parte do discurso em que queria focar-se, também com objetivos eleitorais: o excerto dedicado aos jovens.

As políticas de juventude serão centrais. As preocupações dos jovens hoje, são muito diferentes das dos jovens da minha geração nos anos 80 e 90. O mundo mudou. Os jovens querem respostas para as dificuldades de mobilidade, para os empregos que não encontram na área das suas licenciaturas, para os trabalhos precários , para os salários baixos mesmo em trabalhos altamente qualificados, para os custos absurdos do arrendamento nas cidades onde cresceram, ou para o preço por metro quadrado das casas que não conseguem comprar. E são estas respostas que teremos de saber dar aos jovens e diga-se em abono da verdade, aos menos jovens.

O líder cessante e os outros

Para uma omissão, um acrescento. Mais uma vez, um improviso que tinha a ver com Rodrigues dos Santos, mas pontuada por uma mensagem de pacificação para o futuro. No futuro, prometeu, se for líder deixará os candidatos falarem por mais tempo; mas é bom sinal contar com Rodrigues dos Santos e outros ex-líderes na sala.

Termino porque não quero dificultar os trabalhos ao senhor presidente, tinha muito mais para vos dizer. Talvez um dia se cá estiver o presidente cessante possa falar mais tempo , mas ainda bem que cá veio, eu quero dizer que fico muito satisfeito, muito contente desse sinal: termos cá o presidente que cessa funções, e outros presidentes do partido , que estarão porventura disponíveis para cá vir. Seremos capazes de dar a volta.

No final, Melo, lamentando não ter tempo para dizer “muito mais”, como tinha preparado, cortou algumas partes em que reconhecia as dificuldades – linhas em que se lia que não se iludia, que o caminho será “dífícil e penoso”, mas que não se “deprimiria com as dificuldades” – e avançou diretamente para os apelos aos militantes: