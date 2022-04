17 passes, um golo, mais um sorriso para Mourinho: Roma vence Sampdoria e continua à frente da Lazio

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os anos passam e José Mourinho envelhece, adapta-se, evolui a aprende. Mas não muda: e mais do que nas questões táticas e técnicas, isso é notório na forma como se apresenta nas conferências de imprensa, como oscila entre a boa disposição e as respostas mais ácidas, como não abre qualquer margem para a possibilidade de dar um passo em falso. E o exemplo paradigmático disso mesmo foi a antevisão do jogo deste domingo contra a Sampdoria.

Logo à partida, o treinador português antecipou uma das primeiras perguntas a que teria de responder. Depois de Zaniolo ter ficado de fora do dérbi da semana passada contra a Lazio e após o afastamento de Itália do Mundial do Qatar, Mourinho foi questionado sobre o estado de espírito do internacional italiano — algo que adivinhou, já que levou no bolso um papel onde se lia “Zaniolo, segunda pergunta”, acabando por entregar a prova da antecipação ao jornalista que fez a pergunta. “Eu sabia! Eu sabia que a do Zaniolo seria a segunda pergunta, olha vê”, atirou o técnico.

Depois do momento de boa disposição, naturalmente, seguiu-se o momento de maior tensão. Na sequência de uma pergunta sobre a defesa da Roma, Mourinho dirigiu-se diretamente ao jornalista que colocou a questão. “Esperava uma pergunta muito mais violenta da tua parte. Ouvi-te na rádio ontem e foste muito mais agressivo, muito mais crítico, muito mais violento. Não estava à espera de uma pergunta tão fácil. A conclusão a que chego é de que tu és super agressivo e super violento na rádio mas depois chegas aqui e borras-te todo à minha frente”, disse o treinador português.

Ora, após uma conferência de imprensa muito agitada, a Roma visitava este domingo a Sampdoria: a equipa de Mourinho estava pressionada pela vitória da Lazio frente ao Sassuolo, precisando de ganhar para continuar à frente dos grandes rivais, e Sérgio Oliveira aparecia naturalmente no coração do meio-campo dos giallorossi, assim como Rui Patrício era o dono da baliza. Zaniolo, o alvo da questão que o treinador português adivinhou, ficava de fora com uma lesão muscular.