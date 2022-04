O Benfica venceu este domingo fora o Sporting, por 90-76, no arranque da segunda fase da Liga de basquetebol, liderando provisoriamente o Grupo A, no qual estão também o FC Porto e a UD Oliveirense.

Esta é a segunda vitória do Benfica frente ao Sporting no espaço de duas semanas — a última aconteceu a 23 de março no fecho da fase regular -, sendo que, antes disto, os encarnados não ganhavam aos leões desde 2 de novembro de 2019.

João ‘Betinho’ Gomes foi o melhor marcador do encontro, tendo contribuído com 27 pontos para a equipa visitante. Do lado do Sporting, o melhor marcador foi Micah Downs com 21 pontos.

O Sporting continua a acusar a falta do lesionado Travante Williams e foram as águias quem entrou melhor no jogo, terminando o primeiro tempo na frente do marcador.

Tímidos, mas com vontade de começar esta fase com uma vitória, os leões não baixaram os braços e terminaram o primeiro quarto com um triplo de Miguel Maria Cardoso, reduzindo a desvantagem para dois pontos (18-20).

Motivado pela forma como terminou os primeiros 10 minutos, no início do segundo tempo, o Sporting conseguiu passar para a frente do marcador (21-20). Tanner Omlid ainda conseguiu alargar a vantagem através num contra-ataque, mas Benfica mostrou ser mais eficaz e poucos minutos depois deu-se reviravolta (25-26). A partir daqui, viu-se mais Benfica do que Sporting e as equipas foram para os balneários com o marcador em 31-41.

Destaque para João Betinho Gomes, que, até ao intervalo, tinha marcado 15 dos 31 pontos da equipa encarnada.

Regressados do intervalo, foi tempo de os leões procurarem recuperar e, depois de 10 minutos muito intensos, a turma de Alvalade reduziu a desvantagem para cinco pontos (54-59).

O quarto período foi decisivo. O Sporting esteve perto do empate e a três minutos do fim o que separava as duas equipas era apenas um ponto (73-74), mas um grande final de partida permitiu ao Benfica levar a vitória para casa, por 76-90.

Na fase regular o Benfica conseguiu garantir o primeiro lugar, com 41 pontos, os mesmos do Sporting, que ficou no segundo posto com os ‘encarnados’ a beneficiarem da vantagem no confronto direto (derrota por 63-74 na primeira volta, no Pavilhão da Luz e vitória por 89-73 na segunda volta no João Rocha).

Neste momento, o Benfica tem 43 pontos, mais um do que o Sporting, quatro do que o FC Porto e oito do que a Oliveirense, que se defrontam este domingo.