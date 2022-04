Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sobretudo à hora de ponta, os veículos de emergência não têm uma tarefa fácil quando precisam de atravessar a cidade para dar resposta a quem necessita dos seus serviços. Há vários problemas que podem surgir no caminho, de acidentes a obras de manutenção, mas a “sorte” de encontrar semáforos sempre verdes permitiria ganhar minutos preciosos. Pois bem, a Ford está a desenvolver um sistema que garante que ambulâncias e carros de bombeiros têm sempre “sorte” na cor dos semáforos.

A Ford Europa está a estudar um sistema de semáforos inteligentes que serão capazes de comunicar com os veículos de emergência, para garantir que estes perdem menos tempo presos no trânsito. De acordo com Martin Sommer, técnico ao serviço da divisão de condução autónoma da Ford, os novos semáforos estarão equipados com a tecnologia denominada Cellular Vehicle-to-Everything, ou C-V2X, o que lhes permite contactar com veículos equipados com sistemas que os conectem às infra-estruturas.

A solução preconizada pela Ford já foi testada em Aschan, na Alemanha, numa estrada com oito semáforos, a que se juntaram dois outros troços nos arredores da cidade, com três semáforos cada. Se esta foi a infra-estrutura preparada para testar os semáforos inteligentes, o veículo de emergência foi um Ford Kuga híbrido plug-in, testando assim o equipamento que será instalado nas ambulância e restantes viaturas de socorro.

As ambulâncias poderão, assim, beneficiar de uma autêntica “via verde”, mas os semáforos equipados com o C-V2X permitem ainda que os restantes veículos poupem no consumo e nas emissões poluentes. A comunicação com o semáforo que se aproxima permite aos veículos saber antecipadamente se está vermelho ou verde, adaptando a velocidade de forma a evitar ter de parar para aguardar que passe a verde. O trânsito torna-se igualmente mais fluído.