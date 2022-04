O governo espanhol manifestou-se este domingo indignado com as “imagens insustentáveis” da cidade ucraniana de Bucha, onde foram descobertos cadáveres de civis após a retirada das tropas russas, e pediu uma investigação por “crimes de guerra”.

“As imagens insustentáveis de Bucha após a retirada das tropas russas indignam-nos profundamente. Toda a minha solidariedade com as vítimas desta barbárie”, escreveu o ministro dos Negócios Estrangeiros, José Manuel Albares, numa publicação no Twitter.

Imágenes insoportables de #Bucha tras la retirada de las tropas rusas que nos indignan profundamente. Toda mi solidaridad con las víctimas de esta barbarie. Los crímenes de guerra deben ser investigados rápidamente y sus responsable castigados. — José Manuel Albares (@jmalbares) April 3, 2022

O governante espanhol defendeu ainda que “os crimes de guerra devem ser investigados prontamente e os responsáveis devem ser punidos”.

Em Bucha, cidade localizada a cerca de 30 quilómetros de Kiev, recentemente recuperada pelas forças ucranianas, dezenas de cadáveres foram encontrados nas ruas e enterrados em valas comuns, mas a Rússia negou que as suas tropas tenham matado civis nesta cidade e assegurou que todas as fotografias e vídeos publicados pelo governo ucraniano são “uma provocação”.