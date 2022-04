O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson classificou este domingo como “crimes de guerra” e “ataques desprezíveis” da Rússia contra civis na cidade ucraniana de Bucha, onde vários corpos foram encontrados, e prometeu aumentar as sanções contra Moscovo.

“Os ataques desprezíveis da Rússia a civis inocentes em Irpin e Bucha são mais uma evidência de que Putin e o seu exército estão a cometer crimes de guerra na Ucrânia“, disse o chefe do executivo britânico em comunicado.

Em Bucha, cidade localizada a cerca de 30 quilómetros de Kiev, recentemente recuperada pelas forças ucranianas, dezenas de cadáveres foram encontrados nas ruas e enterrados em valas comuns, mas a Rússia negou hoje que as suas tropas tenham matado civis nesta cidade e assegurou que todas as fotografias e vídeos publicados pelo governo ucraniano são “uma provocação”.

“O Ministério da Defesa russo refuta as acusações do regime de Kiev sobre o alegado assassinato de civis na cidade de Bucha, região de Kiev”, disseram os militares na sua conta oficial do serviço de mensagens Telegram.