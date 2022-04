Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E vão cinco: o Palmeiras de Abel Ferreira venceu este domingo o Campeonato Paulista, a golear o São Paulo na segunda mão da final, e o treinador português chegou ao quinto título desde que assumiu o comando técnico do clube brasileiro.

Depois de perder por 1-3 no primeiro jogo no Morumbi, o Palmeiras goleou o São Paulo em casa e Abel juntou o Paulista às duas Libertadores, à Recopa Sul-Americana e à Taça do Brasil que já tinha conquistado desde que chegou ao clube. A goleada da equipa do treinador português no Allianz Parque foi construída por Danilo, que abriu o marcador (22′), Zé Rafael, que aumentou a vantagem ainda dentro da primeira meia-hora (28′), e Raphael Veiga (47′ e 81′), que bisou na segunda parte e fechou as contas. O São Paulo de Rogério Ceni, por outro lado, acabou o jogo em inferioridade numérica devido à expulsão de Rafinha já muito perto do fim.

Com mais um Paulistão conquistado, o Palmeiras chegou ao 24.º título estadual, sendo apenas superado pelos 30 do Corinthians. Com os cinco troféus que já ganhou desde que chegou ao Brasil, Abel Ferreira está agora a apenas uma conquista de igualar Luiz Felipe Scolari enquanto segundo treinador com mais títulos na história do clube — sendo que pode mesmo almejar alcançar os oito do recordista, Vanderlei Luxemburgo, se ganhar o Brasileirão, a Libertadores e a Taça do Brasil em 2022.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR