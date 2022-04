"Partilhar o passado e sonhar o futuro": o Coliseu dos Recreios foi todo de Dino D'Santiago

A proeza reside ainda no facto de Dino D’Santiago ter um público rendido a seus pés sem precisar de fazer muito e, principalmente, de ser muito. A seus pés não, na verdade: a seu lado. Quando interagiu com o público mais para o final do concerto, não o fez por cima em jeito de crowdsurfing, fê-lo literalmente lado a lado, ombro a ombro, a andar no meio das pessoas na plateia.

Em palco, não há nada: apenas o corpo e a alma de Dino D’Santiago, que faz a festa a cantar e a dançar. Mas fá-lo sem bater nos vermelhos da intensidade, sem bater nos vermelhos da lascívia, sem ânsias guturais de expressão. Até porque é esta a personalidade de Dino D’Santiago, que não se escusa a dar a vê-la ao seu público: afável, congregador, fraterno. À segunda canção, diz “hoje vou estar aqui de peito aberto”, “vou partilhar convosco o meu passado e sonhar convosco o futuro”.

As canções praticamente todas sabidas de cor pelo público, a inteligência nas durações curtas das músicas e a mistura das batidas africanas com sonoridades eletrónicas contemporâneas são o caldeirão perfeito para um concerto que nunca deixou as quatro mil pessoas presentes baixar as guardas. Se a primeira T-shirt que Dino usou durante a noite dizia “Badiu”, o nome do último disco que gravou, a segunda dizia “funaná is the new funk”.

As pessoas entoaram clássicos como “Nova Lisboa” (do álbum Mundu Nôbu), mas também temas do novo disco como “Pé Ratxado” – a alcunha dada aos cabo-verdianos sem grandes meios de subsistência – ou “Esquinas”, que contou com a entrada do primeiro convidado em palco, Slow J. Julinho KSD entrou também para cantar o tema “Kriolu” (do disco anterior, Kriola). A propósito de “Badia” (de Badiu), Dino D’Santiago não esqueceu as diferenças de tratamento dadas às pessoas de acordo com a sua cor de pele, na Europa: basta pensarmos nas diferenças de aceitação quanto à vinda de refugiados oriundos das diferentes guerras. “Mesmo em tempo de guerra, uns são seres humanos, outros são africanos. Chega uma altura em que todos somos seres humanos”, diz.