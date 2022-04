Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O consórcio hispano-germânico Siemens Gamesa produz uma das maiores e mais possantes turbinas eólicas do mercado. A sua mais recente criação, a SG 14-236 DD, ainda está em fase de testes, mas é um protótipo de que o mercado está à espera, especialmente para produzir energia através dos geradores movidos pela força do vento que as centrais offshore necessitam.

Com uma capacidade de produzir 14.000 kW, esta megaturbina destina-se a ser instalada nos oceanos. Usa as também novas pás B115 que, como o nome indica, têm 115 metros de comprimento e estão montadas num rotor com três lâminas, fazendo com que este gigantesco aerogerador tenha uma envergadura de 236 metros.

We have now started production of the first B115 blades in Aalborg, Denmark. The 115-meter long blade is available as standard IntegralBlade and will also be produced using our unique RecyclableBlade technology. #Leadingtheoffshorerevolution#Strongwindsofchange pic.twitter.com/tB8ss5Jb0n — Siemens Gamesa (@SiemensGamesa) March 31, 2022

As pás do SG 14-236 DD estão a ser produzidas na fábrica dinamarquesa da Siemens Gamesa em Aalborg, para depois serem testadas aí e no centro de ensaios de Osterild, na segunda metade do ano. Embora o rotor pareça girar devagar sob a força do vento, devido ao imenso comprimento das pás, a velocidade na extremidade destas é brutal, o que expõe a estrutura e o material a esforços consideráveis.

Para atingir a desejada robustez, a Siemens Gamesa utiliza a tecnologia IntegralBlade, em que as pás são construídas numa peça só, em fibra de vidro reforçada por resina epoxy, sem recorrer a juntas ou partes coladas. Além de robustas, são ainda mais fáceis de reciclar, através da tecnologia RecyclableBlade, que pode ver acima.

De recordar que, há quatro anos, a capacidade máxima das turbinas eólicas rondava os 8 MW, valor que praticamente duplicou. E a indústria já está a estudar a possibilidade de, em breve, construir aerogeradores com potências de 20 MW.