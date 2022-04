Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um homem de 60 anos terá recebido cerca de 90 doses da vacina contra a Covid-19 na Alemanha para vender certificados falsificados a pessoas que não queriam ser vacinadas. Residente na cidade de Magdeburg, no leste do país, o suspeito deslocou-se a centros de vacinação do estado da Saxónia durante meses, até a polícia o ter identificado, informa a agência de notícias alemã DPA, citada pela Associated Press.

O homem, cujo nome não foi divulgado devido às regras de proteção de dados alemãs, não foi detido, mas está sob investigação pela falsificação de documentos e a emissão não autorizada de certificados de vacinação.

Foi identificado num centro de vacinação na cidade de Eilenburg, no estado da Saxónia, onde apareceu pelo segundo dia consecutivo para ser vacinado contra a Covid-19. A polícia apreendeu vários certificados de vacinação em branco e iniciou os procedimentos criminais contra o suspeito.

Ainda não é claro qual o impacto que as aproximadamente 90 doses de vacinas de diferentes marcas terão na saúde do homem.

A polícia alemã tem conduzido diversos mandados de busca relacionados com a falsificação de certificados de vacinação nos últimos meses. O negacionismo em relação à vacinação e à pandemia tem levado várias pessoas no país a recusarem ser vacinadas. A Associated Press salienta que, mesmo não estando vacinados, muitos desses cidadãos procuram ter um certificado de vacinação para terem acesso facilitado a espaços como restaurantes, teatros, locais de trabalho ou piscinas.

Desde este domingo, contudo, grande parte dos alemães pode ir às lojas sem máscara ou ir a restaurantes e cinemas sem ter de apresentar o certificado de vacinação ou mesmo um teste negativo.