Estelle Harris: a mãe de George Costanza, como se fosse a nossa própria mãe

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando um qualquer desconhecido abordava Estelle Harris na rua, não era raro que dissesse – e com um sorriso nos lábios, o que não deixa de ser curioso – qualquer coisa como “A minha mãe era exatamente igual”. E Estelle, honra lhe seja feita, não só devolvia o sorriso como tomava a afirmação por elogio.

Provavelmente era. Porque muito poucas atrizes conseguiram desempenhar tão bem o papel do estereótipo da mãe sufocante, constantemente indignada com as falhas do filho, incapaz de falar noutro tom que não o grito, aquele tipo de mãe sem filtro, que expõe as falhas e a vida do filho à frente de toda a gente, que o abafa, controla e zurze contra ele constantemente enquanto o relembra da desilusão que sente por ele.

Sabíamos que estas mães existiam (elas estão presentes no cinema de Scorsese, embora mais doces, e no cinema italiano em geral), o que não sabíamos é que havia tantas mães assim, e se ficámos a saber da quantidade de seres humanos traumatizados por este tipo de educação ficámos a sabê-lo da melhor maneira possível: através de uma comédia, talvez a melhor das comédias de televisão: Seinfeld.

Estelle faleceu este domingo, 3 de abril, aos 93 anos, após uma longa carreira na qual se destaca o seu papel de mãe de George Costanza, o melhor amigo de Jerry Seinfeld (que faz de si próprio na série), e um tremendo neurótico. A sua primeira aparição, em “The Contest”, no 10.º episódio da 4.ª temporada, é histórica: ao apanhar o filho a (como dizer?) satisfazer-se a si mesmo ela cai e vai parar ao hospital. George conta o episódio aos amigos, o que espoleta um inusitado concurso entre George, Jerry, Elaine e Kramer para ver quem aguenta mais tempo sem (hum…) satisfazer-se.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ver os hábitos masturbatórios de adultos serem discutidos numa comédia em prime-time – sem que a palavra masturbação seja usada uma vez sequer – foi uma pequena revolução. Tal como a aparição de Estelle, com a sua permanente cheia de ondulações, o cabelo pintado, e aquela capacidade de passar num instante da compaixão pelo filho (a alegria que sente quando ele vai visitá-la) à censura sem fim (verberando-o por abusar de si mesmo, com uma frase fabulosa: “I come home, and find my son treating his body like it was an amusement park!”) atingindo o grito em escassos segundos (porque ele não quer ir buscar-lhe já comida, entretido que está a ver uma enfermeira dar banho a uma paciente).