Sete jornadas para o fim. Os dragões só veem a reconquista do campeonato, mas têm os leões “à perna”. Para continuar com seis pontos de vantagem, o FC Porto precisa de vencer o Santa Clara esta segunda-feira no fecho da jornada 30. A tarefa não é a mais simples que os azuis e brancos encontraram esta época já que os açorianos só perderam uma vez nas últimas 11 rondas e foi no Estádio da Luz. Contagem decrescente para a entrega das faixas — ainda sem cor –, os adeptos preparam as máquinas calculadoras e a Rádio Observador traz-lhe as emoções ao minuto numa Emissão Especial que pode ouvir em direto aqui.

Depois das 20h, começamos a lançar a partida com a ajuda do Luís Francisco, responsável por entregar o Relatório de Jogo depois do apito final. De olhos postos na equipa de arbitragem temos o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, autor do Sem Falta. E na bancada virtual temos os comentários do adepto portista Luís Pinto Coelho.

A emissão especial tem a coordenação do Vicente Figueira e no Estádio do Dragão vai estar o Ricardo Loureiro.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui.