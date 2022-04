O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, destacou segunda-feira os “passos significativos” dados por Portugal no apoio à comunidade ucraniana ao nível cultural, divulgando que meios de comunicação social portugueses já têm “emissões e edições em ucraniano”.

No setor da cultura, foram dados passos significativos, nomeadamente com a criação da plataforma “Portugal for Ukraine” e isso vai repercutir-se em vários domínios culturais, com iniciativas quer de privados quer de públicos, e também no setor dos media, no qual há vários órgãos de comunicação social portugueses já com emissões e edições em ucraniano, aproximando a comunidade às notícias do seu país”, disse Pedro Adão e Silva.