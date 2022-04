Dois nomes indicados pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para liderar a estatal petrolífera Petrobras são alvo de suspeitas de conflito de interesses, devido a envolvimento com empresas de petróleo e gás, tendo um deles desistido de assumir o cargo.

O empresário Rodolfo Landim, que trabalhou 26 anos na empresa e seria indicado para presidir ao Conselho Administrativo da Petrobras, anunciou no domingo que recusou o convite do governo para concentrar o seu tempo e dedicação para fortalecer a equipa de futebol Flamengo, de que é dirigente.

Encaminhei ao Exmo. ministro de Minas e Energia, Sr. Bento Albuquerque, um documento com esta posição, deixando claro meu agradecimento pelo convite e relatando minha preocupação em não conseguir, dada a dedicação que as duas instituições demandariam nesse momento, exercer ambas as funções com a excelência por mim desejada e à altura que a Petrobras e o Flamengo merecem”, diz um comunicado publicado no “site” do Flamengo e assinado por Landim.