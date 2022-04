Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 40.º dia do conflito na Ucrânia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra na Ucrânia entrou esta segunda-feira no 40.º dia, com o conflito a ficar marcado pelo massacre de Bucha e pela reação internacional às imagens chocantes que surgiram depois de aquela cidade, nos arredores de Kiev, ter sido recuperada pelas tropas ucranianas. Pelo menos 410 corpos foram encontrados mortos nas ruas e em valas comuns, com marcas de tortura. Os líderes internacionais têm acusado a Rússia de crimes de guerra, mas Moscovo nega estar na origem do massacre.

No plano dos avanços militares, a contraofensiva ucraniana tem permitido recuperar o controlo de vários territórios até aqui sob domínio russo, incluindo a cidade de Sumy, no nordeste, e vários pontos nos arredores de Kiev, incluindo Bucha, onde foi encontrado o cenário de massacre que está a chocar a cidade internacional. Neste momento, o mapa já mostra vários territórios em disputa, onde antes existia apenas o controlo total por parte dos russos.