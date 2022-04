A ministra da Defesa, Helena Carreiras, lamentou esta segunda-feira a morte do antigo chefe do Estado-Maior da Força Aérea general Brochado de Miranda, destacando que durante a sua carreira foi várias vezes distinguido com louvores e condecorações.

Numa nota divulgada na página do Ministério da Defesa Nacional lê-se que “o general Jorge Manuel Brochado de Miranda exerceu diversas funções de comando e chefia ao longo da sua carreira de 48 anos, no continente, nos Açores, em Moçambique e em Angola” e desempenhou o cargo de Chefe do Estado Maior da Força Aérea entre março de 1984 e agosto de 1988.

“Durante a sua vida militar foi por diversas vezes distinguido com louvores e condecorações, de que se destacam a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant`lago da Espada e a Grã-Cruz da Ordem Militar de Avis. Também recebeu distinções da Alemanha, do Brasil e de França”, lê-se na nota.

Lamentando a morte do general, a ministra Helena Carreiras envia “sentidas condolências à família” de Brochado de Miranda.

Numa nota publicada em 2 de abril (sábado) na sua página oficial, a Força Aérea comunicou “com profundo sentimento de pesar” o falecimento do ex-Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Jorge Manuel Brochado de Miranda.

De acordo com a Força Aérea, “o féretro estará em câmara-ardente na Igreja do Convento de São Domingos de Benfica (Igreja da Força Aérea), em Lisboa, a partir das 17h30 de segunda-feira, dia 4 de abril” e irá ser realizada uma missa pelas 15h30 do dia 5, na mesma igreja.

“A saída do cortejo fúnebre em direção ao crematório de Alcabideche, Cascais, encontra-se com chegada prevista para as 17h15, de dia 5 de abril”, acrescentam.

Este domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também lamentou a morte do general referindo que este “foi uma distinta personalidade da vida militar portuguesa”, numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.