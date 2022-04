Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já todos pensámos mudar de vida. De casa, de emprego, de marido ou mulher. Nos últimos dois anos, com a crise sanitária, a ideia ganhou força. Sair da cidade, ganhar horizonte, respirar fundo. Já todos pensámos mudar de vida, mas poucos o fizemos. Entre as exceções estão as três famílias cujas histórias contamos no novo número da revista Observador Lifestyle, que fizeram da pandemia um passaporte para uma vida sonhada mas nunca antes arriscada. A mudança, contam, compensou muito para além do previsto, com mais tempo, dinheiro e tranquilidade, e ainda uma mão-cheia de surpresas que desvendamos nesta edição.

As novidades sobre o que de melhor se faz em Portugal arrancam na rubrica “Vimos e Gostámos” e espalham-se ao longo das 146 páginas, em que se contam histórias de mudança mas também de criatividade, com o vibrante designer português em Nova Iorque, Bráulio Amado, as hortas em qualquer lugar do hortelão André Maciel e a revista caseira Passador, que nos vai fazer a todos regressar aos anos 80. E porque são projetos, no mínimo, inspiradores, convidam-se os leitores a lançarem mãos à obra, com uma série de instruções para DIY.

Com direção editorial de Joana Stichini Vilela, diretora convidada, e direção de arte de Luís Alexandre, a edição custa 6,90€, no formato papel, existindo também uma versão digital disponível por 4,90€. Está à venda nas bancas e também online, em www.510.t, com portes grátis até 18 de abril.