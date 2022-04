Palácio Ludovice: a residência do arquiteto do rei que se transformou num hotel de luxo

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As paredes forradas a azulejos seculares, meticulosamente recuperados, ajudam a contar a já longa história do Palácio Ludovice, no coração de Lisboa. Aquela que foi em tempos a morada do arquiteto do rei D. João V, de seu nome João Frederico Ludovice, é desde a semana passada um hotel de cinco estrelas. Foram precisos sensivelmente três anos de obras para o transformar de forma a acomodar 61 quartos de categorias diferentes e um restaurante sob uma claraboia quase invisível, iluminado por candeeiros caídos do céu e adornado por jardins verticais que trepam com vigor uma das paredes.

O mantra de Miguel Câncio Martins — arquiteto de projetos como Buddha Bar em Paris, Opium em Londres e o hotel Quinta da Comporta, e que agora detém o Ludovice juntamente com investidores estrangeiros —, foi recuperar tudo quanto era possível recuperar. Daí que os corrimões e as escadarias em mármore, os frisos, o tijolo de burro exposto, os azulejos centenários e os tetos de reboco tenham permanecido intactos, num jogo de tetris com a Direção Geral do Património Cultural: DGPC. Antes de quaisquer obras, foram feitos estudos históricos, ao nível da pintura, dos azulejos e da própria estrutura, e ainda de âmbito arqueológico — mesmo no final das escavações foi encontrado um dos esqueletos mais antigos de Lisboa, com 5 mil anos. Paredes tortas e corredores em “v”, que ao início parecem ser labirínticos, fazem parte do charme do antigo edifício que resistiu ao poderoso abalo de 1755, tornando-se, assim, um marco de inspiração para os edifícios pombalinos na reconstrução da cidade a mando do Marquês de Pombal.