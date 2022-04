Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Já abriu a votação da sétima categoria que se submete à Escolha dos Portugueses, no âmbito desta edição dos Prémios Auto Observador. Até ao próximo dia 10 de Abril, tem nas suas mãos a difícil tarefa de eleger a melhor novidade introduzida em 2021 no mercado nacional, com preços acima de 250.000€. Qual é o limite? Só vai poder escolher um Ferrari…

Transaccionar superdesportivos por valores equivalentes ao preço de uma casa é algo de que nem todos os construtores de automóveis se podem gabar. Contam-se pelos dedos de uma mão os fabricantes com esse gabarito, da mesma forma que se contam pelos dedos de uma mão as propostas que a Ferrari lançou o ano passado e que a levam a colocar o emblema do Cavallino Rampante em todos os novos modelos enquadráveis nesta faixa de preços.

Enquanto prepara o lançamento do há muito aguardado Purosangue, o seu primeiro SUV, o construtor italiano não tem abrandado na dinâmica de produto, parecendo passar ao lado da crise pandémica e da falta de chips com reforçado vigor. Tanto que de Maranello saíram novidades como o 296 GTB, o 812 Competizione em versão coupé e roadster, a variante Spider do SF90 e, ainda, o exclusivo Daytona SP3, a mais recente adição à ecléctica série Icona.

Posicionado entre o F8 Tributo e o SF90 Stradale, o 296 GTB marca o regresso dos seis cilindros à marca de Maranello, como resposta ao McLaren Artura. Este Gran Turismo Berlinetta (GTB), que constitui o segundo PHEV na gama do fabricante italiano, extrai 663 cv de um motor a gasolina com 2992 cm3, soprado por dois turbocompressores IHI, simetricamente posicionados entre os seis cilindros em V a 120º.

Já o 812 Competizione com carroçaria fechada e 812 Competizione A (de aperta, aberta em italiano), na versão roadster, tem por base o 812 Superfast, mas eleva (ainda) mais a fasquia, pois o nobre V12 atmosférico com 6,5 litros vê a potência saltar de 800 para 830 cv, à custa de uma série de modificações que, inclusivamente, lhe permitem atingir regimes mais elevados (9500 rpm). Tudo isto associado a uma dieta e a alguns expedientes para incrementar a eficiência aerodinâmica.

Esse mesmo V12 é também a arma de ataque do novo Daytona SP3, coupé de dois lugares com tejadilho tipo targa, em que a parte central pode ser retirada, transformando-se numa espécie de descapotável, sem prejuízo da rigidez do chassi. Senhor de um apuro aerodinâmico extremo, o novo elemento da série Ferrari Icona foi proposto em edição limitada e esgotou quase tão depressa como vai de 0 a 100 km/h (2,86 segundos) ou o velocímetro deixa para trás os 200 km/h (7,4 segundos).

O rol de novidades com preços acima de 250.000€ encerra com o SF90 Spider, um superdesportivo deslumbrante com 1000 cv extraídos de quatro motores, três dos quais eléctricos a dar uma “ajuda” ao V8 biturbo, com 3990 cc e 780 cv. O resultado conduz não só a uma velocidade máxima de 340 km/h, como também ao prazer de percorrer 25 km no máximo silêncio. Tudo isto de cabelos ao vento, se for essa a vontade do condutor, bastando-lhe para tal premir um botão para que o tejadilho recolha em escassos 14 segundos.

Cabe-lhe a si contribuir com o seu voto, para a eleição do vencedor nesta categoria. No processo, habilita-se a ganhar um automóvel novo, no valor de 15.000€.

A votação divide-se em duas fases. Na primeira, cada votante pode dizer de sua justiça, mas apenas uma vez por categoria, com um voto semanal. Na segunda etapa, 2000 participantes que serão seleccionados aleatoriamente passam para a votação final, altura em que são desafiados a acertar no carro vencedor de cada categoria, de entre os dois modelos mais votados. Quem mais acertar ganha um Toyota Yaris 1.0 Comfort Plus. Recorde-se que a rapidez no voto também pode ser determinante, na medida em que o tempo constitui um critério de desempate, se for caso disso (consulte o regulamento).

Nesta edição dos Prémios Auto Observador há 25 marcas a competir e um total de 49 modelos a concurso, seleccionados por se tratarem de novidades absolutas ou profundos restylings introduzidos no mercado em 2021. Na primeira categoria sujeita a escrutínio, reservada a modelos de até 25.000€, a votação consagrou como finalistas o Opel Mokka e o Toyota Yaris Cross. Entre 25.000€ e 35.000€, a escolha do público recaiu no DS 4 e no Peugeot 308, ao passo que na faixa de 35.000€ a 50.000€ passaram no crivo dos portugueses dois SUV eléctricos, o Audi Q4 e-tron e o Ford Mustang Mach-E. Situação idêntica na categoria de 50.000€ a 57.000€, que teve como modelos mais votados o Kia EV6 e o Mercedes EQA, bem como na categoria de 57.000€ a 80.000€, em que se apuraram o Tesla Model Y e o Volvo XC40 Recharge. A votação que terminou ontem, dedicada a novos modelos com preços entre 80.000e e 250.000€, voltou a colocar como finalistas dois automóveis puramente eléctricos, nomeadamente o Audi e-tron GT e o Mercedes EQS. Estamos cada vez mais próximos de conhecer os vencedores mas, até lá, continue a participar e a acompanhar esta iniciativa do Observador aqui.

Pisca Pisca.pt, Valorpneu e Credibom apoiam os Prémios Auto Observador 2022, sendo que o prémio atribuído ao leitor vencedor conta com o patrocínio da Toyota.