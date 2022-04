O PS anunciou esta segunda-feira que vai apresentar no parlamento um voto de apoio à iniciativa das Nações Unidas no sentido de se exigir uma investigação independente às atrocidades cometidas em territórios ucranianos controlados por forças militares russas.

Esta posição da bancada socialista de apoio à iniciativa já anunciada pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, foi transmitida pela deputada e secretária nacional do PS para as Relações Internacionais, Jamila Madeira.

Numa nota enviada à agência Lusa, a secretária nacional do PS para as Relações Internacionais afirma que “qualquer violação do direito internacional deve ser condenada de forma veemente”.

As imagens de Bucha, que chegaram ao mundo nos últimos dias por via da comunicação social, demonstram crueldade, devastação humana e atrocidades brutais que foram cometidas neste território”, sustenta.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

De acordo com Jamila Madeira, o que está a acontecer em territórios ucranianos ocupados por forças russas “não pode deixar ninguém indiferente”.

“Juntos, temos de condenar e terminar com esta guerra que ninguém poderia conceber no século XXI”, defende, assinalando que “a comunidade internacional deve unir-se para condenar estes massacres e trabalhar eficazmente em prol da paz e da justiça para esta população”.

“Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do PS condena de forma veemente o que se passou em Bucha e em outras cidades da Ucrânia e que se tornou do conhecimento público após a retirada das tropas russas, porque estes acontecimentos contrariam não apenas as convenções internacionais e o direito internacional, mas também os mais elementares princípios humanistas e o respeito pelos direitos humanos”, acrescenta-se na mesma nota.

Esta manhã, a Iniciativa Liberal apresentou na Assembleia da República um voto de condenação do “brutal massacre” de Bucha, nos arredores de Kiev, considerando “o exemplo máximo dos continuados crimes de guerra que a Rússia” está a cometer na Ucrânia.

Na proposta de voto, o partido liderado por João Cotrim Figueiredo refere que “a invasão imperialista da Ucrânia pela Rússia, com o apoio da Bielorrússia, tem-se pautado por vários crimes de guerra, assim como ações à margem da Lei Internacional e da Declaração Universal dos Direitos Humanos”.

“Bucha surge como o exemplo máximo dos continuados crimes de guerra que a Rússia está a cometer em território ucraniano e que não poderão deixar de ser julgados, não só politicamente, como no Tribunal Penal Internacional de Haia criado com o preciso objetivo de julgar indivíduos pela prática dos mais graves crimes internacionais como o genocídio, os crimes contra a Humanidade e os crimes de guerra”, refere-se neste texto.

Além do Bloco de Esquerda, também o PSD já manifestou a intenção de apresentar no parlamento um voto de condenação sobre este assunto.