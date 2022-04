Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As primeiras unidades, todas elas do Model Y, já começaram a ser produzidas em série na Giga Berlim, a única fábrica europeia da Tesla. Em breve, vai igualmente iniciar-se a montagem da berlina Model 3, mas de momento é apenas o SUV que é construído numas instalações que implicaram um investimento de 5.000 milhões de euros, montante que, de acordo com a marca, é o maior investimento realizado na Alemanha numa fábrica de automóveis.

O vídeo tem menos de três minutos, mas permite perceber como funciona a fábrica. As imagens começam com os Model Y acumulados no exterior, à espera de serem enviados para os diferentes países do mercado europeu. Depois de entrar na fábrica surgem as primeiras prensas, para moldar e cortar chapa de aço e de alumínio. Apesar da linha de produção ter como objectivo fabricar 250.000 unidades/ano, para mais tarde crescer até ao meio milhão de unidades, é evidente pelas imagens que ainda está muito longe dessa meta, com a aceleração a dever ser feita gradualmente nos próximos meses.

Os segredos começam a surgir depois, quando se vêem as Giga Press, as grandes máquinas italianas da IDRA que produzem as enormes peças que formam toda a frente (e traseira) do chassi em alumínio forjado, evitando-se assim as mais de 70 pequenas peças estampadas utilizadas até aqui, que depois tinham de ser soldadas entre si. Já se sabia que a Tesla tinha instalado as Giga Press, mas desconhecia-se se iriam avançar já com a montagem da frente e da traseira em peças únicas forjadas. O vídeo deixa bem claro que os Model Y alemães necessitam de apenas duas grandes peças para construir a frente e a traseira do chassi – que suportam os elementos da suspensão, motores e carroçaria –, em vez de aproximadamente 140 peças pequenas.

As imagens continuam a mostrar a montagem dos painéis da carroçaria no chassi, a estação de pintura, tudo completamente robotizado e sem intervenção humana. Os trabalhadores alemães aparecerem apenas na montagem final do veículo. Pena é que o vídeo não mostre que tipo de células estão a ser utilizadas na bateria, se as mais pequenas 2170 ou as maiores (e novas) 4680, bem como se as células estão alojadas num pack de construção clássica ou se já recorrem à terceira peça forjada na Giga Press, que passa a ser estrutural.