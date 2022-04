Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Linda Thomas-Greenfield, embaixadora norte-americana na Organização das Nações Unidas (ONU), acusou esta terça-feira a Rússia de cometer crimes de guerra na Ucrânia, exemplificando com o que se passou em Bucha, mas também em outras partes do território ucraniano.

Na reunião do Conselho de Segurança da ONU, a embaixadora denunciou os “campos de triagem”, para os quais os soldados russos enviam “milhares de cidadãos ucranianos”, retirando-lhes “passaportes, cartões de cidadão e telemóveis”. Depois, “são enviados para a Rússia”. “Não preciso de dizer o que estes campos de triagem fazem lembrar. É arrepiante e não podemos olhar para o lado”, lamentou Linda Thomas-Greenfield.

Defendendo a saída da Rússia do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, a embaixadora norte-americana disse que a permanência de Moscovo no órgão é uma “hipocrisia”, estando a usar a sua presença como “propaganda” para fazer transparecer a imagem de que se “preocupa com os Direitos Humanos”.

“Todas as mentiras da Rússia não pertencem ao Conselho dos Direitos Humanos“, afirmou Linda Thomas-Greenfield, exortando a comunidade internacional a “transformar as palavras em ações”. “Este é um momento em que nos precisamos de afirmar contra a ameaça perigosa da Rússia à Ucrânia.”

Para a embaixadora norte-americana, a expulsão da Rússia do órgão é uma “responsabilidade dos líderes de todo o mundo”. “Os nossos votos podem fazer uma diferença efetiva. Vamos juntar-nos para fazer o que está certo. Vamos a corresponder à coragem de Zelensky.”

A diplomata revelou também que esteve recentemente na Moldávia e na Roménia, contando ter visto “vidas destruídas” e “famílias separadas”. “Conheci pessoas que puseram a vida em mochilas e deixaram as únicas coisas que tinham.”

“Esta é a pior crise de refugiados desde a II Guerra Mundial”, descreveu Linda Thomas-Greenfield, que garantiu que os Estados Unidos vão prestar “assistência humanitária” que for precisa até a guerra terminar.