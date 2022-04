O Arsenal perdeu esta segunda-feira no reduto do Crystal Palace (3-0), num desafio da 31.ª jornada da Liga inglesa de futebol, um desfecho que deixa os gunners a dividir o quarto lugar com o rival Tottenham.

Com os portugueses Cédric Soares e Nuno Tavares de início, a equipa comandada pelo espanhol Mikel Arteta nunca se encontrou no jogo, que ficou, praticamente, fechado ainda dentro dos primeiros 45 minutos, face aos tentos do francês Mateta (16) e do ganês Jordan Ayew (24).

Já sem os dois laterais lusos em jogo, os eagles fizeram o terceiro golo no Selhurst Park, no sul de Londres, pelos pés do marfinense Zaha (74), na transformação de uma grande penalidade.

Com este resultado, o Arsenal, que tem dois encontros em atraso, é quinto colocado, com 54 pontos, os mesmos do Tottenham, que tem um desafio por disputar, tal como o Palace (nono colocado, com 37).