A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve seis pessoas por especulação na venda de bilhetes online para o jogo Benfica-Liverpool da Liga dos Campeões em futebol que decorre esta terça-feira em Lisboa.

“Na sequência de ações desencadeadas pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal (UN) da ASAE foram detidas seis pessoas em flagrante delito, pelo crime especulação e venda irregular de bilhetes, após anunciarem a venda de bilhetes acima do seu valor facial, obtendo, assim, vantagem patrimonial indevida”, anunciou a ASAE em comunicado.

Durante a operação, foram apreendidos 10 bilhetes com valores faciais que oscilavam entre 30 e 60 euros, encontrando-se os bilhetes à venda acima do seu valor oficial, chegando a serem pedidos cerca de 200 euros por bilhete.

No comunicado, a ASAE alerta os consumidores a evitar a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de especulação ou de venda irregular de bilhetes, punido com pena de prisão até três anos.