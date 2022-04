Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O procurador-geral adjunto Albano Pinto vai terminar o seu mandato como diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) no próximo dia 15 de julho. A saída vai concretizar-se por jubilação e já foi acordada com a procuradora-geral Lucília Gago.

Albano Pinto tinha renovado a sua comissão de serviço por mais dois anos em dezembro de 2021 mas por razões pessoais vê-se obrigado a requerer a jubilação. O magistrado cumprirá 40 anos de serviço no próximo mês de maio e, aos 67 anos, reunirá os requisitos para requerer a jubilação ao Conselho Superior do Ministério Público.

Albano Pinto é diretor do DCIAP desde 2019, tendo sucedido ao procurador-geral adjunto Amadeu Guerra. O seu mandato de dois anos tem sido marcado por uma política de continuidade de aposta no combate à criminalidade económico financeira.

Recentemente, Albano Pinto fez críticas severas à falta de meios do DCIAP por falta de financiamento por parte do poder político. Críticas essas que foram secundadas por Lucília Gago.