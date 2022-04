Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Kim Yo Jong, a irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, deixou esta segunda-feira um sério aviso aos vizinhos do sul. “Se a Coreia do Sul, por alguma razão, opte por alguma ação militar, a situação vai mudar. Tornar-se-á um alvo”, afirmou, garantindo que, nesse cenário, o país usará armas nucleares.

De acordo com a agência Reuters, Kim Yo Jong avisou que, caso Seul invada nem que seja um centímetro do território norte-coreano, sofrerá um “desastre inimaginavelmente terrível”. “Isto não é uma ameaça”, insinuou a irmã do líder coreano, acrescentando que se tratava de uma “explicação detalhada da reação” do Coreia do Sul a uma possível “ação militar sem sentido da Coreia do Sul”.

Garantindo que a Coreia do Norte é contra a guerra, Kim Yo Jong disse mesmo que, apesar destas declarações, a Coreia do Sul não é a principal inimiga. “Dito doutro modo, significa que a não ser que a Coreia do Sul leve a cabo qualquer ação militar contra o nosso Estado, não será um alvo de um ataque pela nossa parte.”

Esta reação surge depois de, na sexta-feira, o ministro da Defesa da Coreia do Sul, Suh Wook, ter dito que as forças armadas de Seul têm mísseis com um alcance suficiente para “atingir com precisão e rapidez qualquer alvo na Coreia do Norte”. Para Pyongyang, tais declarações foram um “grande erro”.