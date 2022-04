Taxa mínima para imposto sobre empresas na União Europeia bloqueada pela Polónia

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No primeiro Ecofin (reunião dos ministros das Finanças da União Europeia) de Fernando Medina como ministro das Finanças saiu uma derrota. Os Estados-membros não conseguiram unanimidade para avançar com a taxa mínima de imposto para as empresas. A Polónia votou contra e, como tal, fica para já por terra essa tributação mínima de 15% sobre multinacionais.

Fernando Medina, à saída da reunião, diz ter sido o momento “menos feliz” da reunião desta terça-feira: a não aprovação da taxação mínima para empresas, “que iria permitir ajudar no combate à evasão fiscal”. E que acabou por receber a maior parte dos apoios, exceto da Polónia. E como tal não avança. “Não é um momento positivo”, nas palavras de Medina que considera que era um dossiê de “grande importância”, já que permitiria colocar as empresas num nível de concorrência semelhante.

Com o bloqueio de um país, não vai ser possível avançar já. “A expectativa é que continue e possa ser aprovado e viabilizado num outro momento”.

Para Fernando Medina, esta oposição polaca “é uma questão política mais vasta de relacionamento da Polónia com a União Europeia”. E continuou: “Só posso, como ministro das Finanças, lamentar não avançarmos já matéria de maior importância para todos, a de ter nível de taxação mínima e reduzirmos concorrência fiscal entre países”, dizendo que Portugal apoiou a iniciativa de França. Assim ficarão de fora da taxação um conjunto de empresas, que conseguem não ser tributadas e aproveitam melhor o sistema para não pagar.

Na reunião desta terça-feira do Ecofin, os ministros das Finanças ainda discutiram a necessidade do reforço das sanções à Rússia que foram aprovadas por unanimidade, visando reforçar a resposta na frente económica contra a Rússia, realçou Fernando Medina.

Nesta reunião entrou, em videoconferência, o ministro das Finanças ucraniano, Sergii Marchenko. Impressionante, diz Fernando Medina sobre a intervenção deste responsável.

Num outro ponto discutido foi a inflação e as consequências do conflito da guerra e a pressão sobre os preços dos combustíveis e da energia e, por via indireta, com o consequente aumento de outros produtos nomeadamente bens alimentares. Foram discutidas estratégias de mitigação deste efeito, “com a consciência que não é possível, sem o fim do conflito, ter uma solução mais efetiva relativamente sobre este tema”. Foram discutidas mitigação e ajudas a famílias mais vulneráveis. Discussão franca e aberta, diz Medina, não tendo querido alongar-se sobre as sanções que esta terça-feira devem ser anunciadas pela Comissão Europeia.

“Não queria estar aqui a adiantar. A Comissão Europeia fará hoje mesmo comunicação detalhada sobre isso, confirmo que será um dos sentidos que a comunicação trará”. Medina garante haver “unanimidade grande sobre o caminho a seguir”, aí não dá divergências quanto ao caminho a seguir, de que “as sanções estão a ter um impacto grande, estão a cumprir o seu papel”.

Fernando Medina realça, no entanto, que as sanções têm de ser adequadas “de não reduzir a capacidade estratégia de diálogo e ação da Comissão Europeia e tem também de haver a ponderação sobre a proteção dos cidadãos europeus. Têm de ser efetivas em colocar um peso sobre a Rússia ao mesmo tempo que colocam o menor peso possível, e ele existe sempre, sobre os cidadãos europeus. Este é um equilíbrio que tem de ser constantemente procurado, há uma grande convergência de opiniões sobre o tema e sobre as áreas, a Comissão Europeia vai traduzir esse equilíbrio”.

A Comissão Europeia deve esta terça-feira anunciar o embargo às compras de carvão russo.