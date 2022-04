Barack Obama, o antigo Presidente dos Estados Unidos, regressou esta terça-feira à Casa Branca para assinalar o 12.º aniversário da lei de cuidados de saúde conhecida por Obamacare. Ao seu lado estava Joe Biden, o seu “número dois” durante oito anos – inclusive quando o Affordable Care Act (ACA) foi implementada em março de 2010.

“É bom estar de volta à Casa Branca. Já faz algum tempo”, começou por declarar Obama. “Orgulhoso” por saber que ajudou a fornecer melhores cuidados de saúde a milhões de cidadãos nos EUA, sublinhou que “a ACA é um exemplo do motivo pelo qual se concorre a um cargo” político.

O seu discurso, contudo, ficou marcado pelo momento em que chamou “vice-presidente” a Joe Biden, designação que corrigiu rapidamente. “Foi uma piada!”, admitiu, antes de o ir abraçar: “foi tudo planeado. Meu Presidente, Joe Biden”.

Former President @BarackObama: "Thank you. Vice President Biden. Vice President – that was a joke." pic.twitter.com/dm0sBnM7P2

