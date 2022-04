O presidente dos EUA, Joe Biden, denunciou, esta quarta-feira, aquilo que consideram ser “crimes de guerra de larga escala” em Bucha, nos arredores de Kiev.

“Corpos deixados na rua quando as tropas russas saíram, alguns em que é possível ver que foram alvejados na nuca com as suas mãos atadas atrás das costas, civis executados a sangue frio, corpos atirados para valas comuns”, elencou Joe Biden, que caracterizou estas imagens como “horríveis” e “atrocidades”.

"There's nothing less happening than major war crimes. Responsible nations have to come together to hold these perpetrators accountable," President Biden says in addressing the reports of atrocities by Russian troops in Bucha, Ukraine. pic.twitter.com/WIYCJ5CeDK

— CBS News (@CBSNews) April 6, 2022