Derrocada, desabamento, debacle: os Lakers perderam esta madrugada com os Phoenix Suns, naquela que foi a sétima derrota consecutiva, e falharam não só os playoffs da NBA como também a possibilidade de disputar o play-in com ainda três partidas por disputar na fase regular.

Sem LeBron James, que falhou o quarto dos últimos cinco jogos devido a um problema no tornozelo, os Lakers sofreram o xeque-mate final numa temporada em que foram especialmente afetados por lesões e por um surto alargado de Covid-19 em dezembro. James, Anthony Davis e Russell Westbrook, os novos Big Three de Los Angeles, compartilharam a titularidade em apenas 21 partidas, algo que espelha a irregularidade do plantel.

The Lakers are officially eliminated from playoff contention. pic.twitter.com/RlzYBI77hP — Overtime (@overtime) April 6, 2022

“O nosso objetivo era ganhar o campeonato. Sentíamos que tínhamos aquilo que era preciso mas as lesões colocaram-se no nosso caminho. Foi essa a diferença. E ainda que tenhamos perdido jogos em que estávamos todos em campo — eu, o LeBron, o Russell –, continuamos os três a ser grandes jogadores. Precisávamos de mais minutos juntos. Mas não tivemos essa possibilidade. E torna-se difícil competir pelo campeonato quando os três melhores jogadores de uma equipa não têm minutos suficientes em conjunto”, explicou Anthony Davis depois da partida.

Já Frank Vogel, o treinador, garantiu que a equipa estava “desiludida” mas lembrou que não existiu “falta de compromisso”. “Estamos extremamente dececionados. Estou desapontado pelos nossos adeptos. Desapontado pela família Buss [os proprietários dos Lakers], que nos deu a todos esta oportunidade. Queríamos fazer a nossa parte para levar sucesso a esta franquia mas não conseguimos”, indicou o técnico, que ainda acrescentou que se LeBron James e Anthony Davis só tivessem feito 15 jogos juntos em 2020, no ano em que os Lakers foram campeões da NBA, essa época “teria sido igual a esta”.

The biggest failure in NBA history. pic.twitter.com/tllRJv8P5A — Lakers Lead (@LakersLead) April 3, 2022

Mas, para Magic Johnson, as coisas não são assim tão simples. No programa “First Take”, onde é normalmente comentador, a lenda dos Lakers e antigo diretor de operações da equipa defendeu que é tempo de “acabar com as desculpas”. “Ou é pelas individualidades, ou é pela defesa, ou é porque não jogam juntos. O problema é que todos eles inventam essas desculpas, continuam a inventar desculpas. Chega de desculpas! Isto não funcionou, as peças não encaixaram. As lesões não podem ser a desculpa porque o Anthony Davis esteve de fora na época passada e fomos aos playoffs. A responsabilidade é grande nos Lakers e esta equipa não a assumiu ao longo de toda a temporada”, atirou Johnson, que acabou por deixar Frank Vogel à margem da maioria das críticas.

“Nem tudo depende de Frank Vogel. Se os jogadores não perceberem que têm de melhorar na próxima temporada, porque tudo indica que vamos voltar com a mesma equipa… Os Big Three terão de voltar e são eles que têm de dizer que isto tem de ser resolvido”, completou, sem comentar as notícias que dão conta de que o treinador pode não continuar à frente dos Lakers no próximo ano.