O primeiro-ministro português recebeu esta segunda-feira em São Bento o Presidente da República de São Tomé e Príncipe e destacou os desafios urgentes de disponibilização de serviços de saúde e de recuperação económica na cooperação com este país.

Esta posição foi transmitida por António Costa na sua conta na rede social Twitter, após ter estado reunido ao início da tarde com o chefe de Estado são-tomense, Carlos Vila Nova.

Recebi hoje o PR Carlos Vila Nova, com quem discuti as perspetivas de colaboração entre Portugal e São Tomé e Príncipe na resposta aos desafios urgentes da disponibilização de serviços de saúde, da recuperação económica, da promoção do bem-estar social e da estabilidade regional. pic.twitter.com/T0KD4NwMuq — António Costa (@antoniocostapm) April 5, 2022

“Recebi esta terça-feira o Presidente da República, Carlos Vila Nova, com quem discuti as perspetivas de colaboração entre Portugal e São Tomé e Príncipe na resposta aos desafios urgentes da disponibilização de serviços de saúde, da recuperação económica, da promoção do bem-estar social e da estabilidade regional”, escreveu o líder do executivo português.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo António Costa, durante as conversações, foi possível comprovar que “Portugal e São Tomé e Príncipe estão cada vez mais unidos por laços de cooperação, por uma longa história de convivência, por uma língua comum e por um empenho conjunto na construção de uma Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) mais forte, mais democrática e mais próxima dos cidadãos”.

Antes deste encontro, o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, tinha reafirmado perante o seu homólogo são-tomense “o apoio total de Portugal à próxima presidência da CPLP em São Tomé e Príncipe”.

“Reafirmei, como tenho feito e como tem feito o senhor primeiro-ministro português, o apoio total de Portugal à próxima presidência da CPLP em São Tomé e Príncipe, já a começar, no quadro de um consenso que caracteriza o funcionamento da CPLP, a partir do ano próximo”, declarou o chefe de Estado português.

Marcelo Rebelo de Sousa falava no Palácio de Belém, em Lisboa, após um encontro com Carlos Vila Nova, que esta terça-feira iniciou uma visita de Estado a Portugal.

O Presidente português assinalou que “São Tomé e Príncipe foi o segundo país a subscrever e ratificar o acordo de mobilidade” e, dirigindo-se ao seu homólogo, reiterou: “Conta o povo de São Tomé e Príncipe com o apoio total de Portugal a essa presidência”.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, será “um grande momento” e “um período fundamental para a CPLP”.