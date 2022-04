Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Ferrero anunciou esta quarta-feira a retirada do mercado português de “alguns lotes específicos de produtos Kinder fabricados na Bélgica”. A medida, anunciada pela empresa em comunicado, foi tomada como “precaução”.

“Ferrero Ibérica, de forma voluntária e como medida de precaução, deu ordem de retirar do mercado português alguns lotes dos produtos abaixo indicados, fabricados na Bélgica, depois de terem sido registados no Norte da Europa alguns casos de salmonela”, informa a empresa.

Assim, foram retirados todos os formatos de Kinder Schokobons, Kinder Surpresa Maxi T100grs e Kinder Happy Moments. Foram retirados “apenas” os produtos com data de validade entre 26/05/2022 e 21/08/2022, detalha a empresa.

Os restantes ovos Kinder Surpresa “de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as restantes marcas Kinder” mantêm-se à venda.

A Ferrero diz que tomou a medida por “máxima precaução, apesar de não ter sido detetada a presença de salmonela nas análises realizadas em qualquer produto Kinder”.

A marca garante estar “a cooperar com as autoridades sanitárias locais para retirar os produtos o mais rapidamente possível”. Estão também a ser mantidos contactos com estabelecimentos onde os produtos em causa estão à venda, “para proceder à sua retirada imediata”.

A empresa recomenda aos consumidores que compraram os lotes afetados que não os consumam e que contactem o apoio ao consumidor.

A medida foi tomada depois de terem sido identificados em França mais de 20 casos de salmonela, associados a chocolates da marca Kinder fabricados no país.

A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) comunicou esta terça-feira estar a acompanhar o caso. Citada pela Lusa, a DGAV, através da diretora-geral Susana Guedes Pombo, informou que “tanto quanto a rastreabilidade dos operadores neste momento nos permite afirmar, os lotes de produto contaminados não vieram para Portugal”.