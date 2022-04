Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O novo ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, não deu uma resposta peremptória, esta quarta-feira, sobre a possibilidade os dez funcionários da embaixada russa expulsos por Portugal serem espiões, referindo apenas que estavam “estavam a desenvolver atividades contrárias à segurança nacional”, algo que era “contraditório com o estatuto diplomático”.

À chegada a uma cimeira da NATO em Bruxelas, Gomes Cravinho indicou que os funcionários tinham “acreditação diplomática” e estavam a trabalhar contra os “interesses de segurança nacional”: “Naturalmente tomámos a decisão adequada”. O ministro disse ainda que os referidos elementos “estavam identificados” e defendeu que este era o “momento certo” para saírem do país.

João Gomes Cravinho confirmou ainda que Portugal vai enviar “num futuro próximo” material de guerra, quer “defensivo”, quer “ofensivo”, para a Ucrânia. “Portugal tem vindo a apoiar a Ucrânia e já enviou mais de 60 a 70 toneladas de material de guerra”, salientou o ministro dos Negócios Estrangeiros. Agora, serão enviadas “munições e armas”.

Questionado sobre a possibilidade de a Finlândia e a Suécia se juntarem à NATO, o ministro garantiu que Portugal nunca será um “obstáculo” para a entrada das duas nações nórdicas na organização militar, caso estes dois países queiram aderir.

“Portugal tem uma relação muito próxima e amistosa com a Finlândia e a Suécia. São Estados-membros da União Europeia, trabalhamos de forma estreita com eles”, destacou o governante, que sublinhou que Portugal não “quer de forma nenhuma” interferir no “debate interno” na segurança externa dos dois países.

Já sobre o novo pacote de sanções a aplicar pela UE ao regime de Moscovo, o ministro dos Negócios Estrangeiros sinalizou que “infelizmente” a Rússia terá de continuar a ser sancionada. “Digo infelizmente porque resulta diretamente da posição da Rússia, que continua a agredir, que continua a cometer atrocidades, portanto a tendência é para se aumentarem as sanções, não para se atenuarem”, concluiu.