O presidente da bancada da Iniciativa Liberal afirmou esta quarta-feira que o PS tentou juntar numa mesma comissão parlamentar as áreas do Planeamento e da Administração Pública e teve oposição de todos, incluindo de Augusto Santos Silva.

Este episódio foi transmitido aos jornalistas por Rodrigo Saraiva no final da reunião da conferência de líderes, durante a qual se decidiu que a Assembleia da República vai ter 14 comissões parlamentares permanentes, as mesmas do que na legislatura anterior, com as presidências distribuídas entre PS e PSD.

Segundo o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, esta quarta-feira, durante a reunião, “o PS apresentou uma proposta que não vingou, por concordância de todos os outros partidos, inclusive do senhor presidente da Assembleia da República [Augusto Santos Silva], no sentido de passar o tema do Planeamento para a 13ª Comissão Parlamentar, que é a da Administração Pública”.

“Felizmente isso não aconteceu, mas só o PS ter tido esta ideia, ter feito esta sugestão, é infelizmente a demonstração da utilização que este partido quer fazer dos fundos europeus, sobretudo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR)”, afirmou.

Para Rodrigo Saraiva, o PS e o Governo querem “alocar praticamente tudo para o Estado e administração pública, e muito pouco para a economia real”.