A PSP deteve um homem de 57 anos, em Castelo Branco, por suspeita de tráfico e cultivo de estupefacientes no domicílio, anunciou esta terça-feira.

Em comunicado, o Comando Distrital da PSP de Castelo Branco referiu que a detenção foi realizada por agentes da Esquadra de Investigação Criminal.

“No âmbito de uma investigação em curso, procedeu à detenção de um homem, com 57 anos de idade, residente neste concelho [Castelo Branco], por suspeita do crime de tráfico de estupefacientes e outras atividades ilícitas, nomeadamente cultivo de estupefacientes no domicílio”, lê-se na nota.

A PSP adiantou ainda que foram realizadas duas buscas, uma domiciliária e uma não domiciliária, das quais resultou a apreensão de 310 gramas de liamba e 23 plantas de canábis (10 em início vegetativo, nove em estado de maturação e quatro em desenvolvimento) e várias sementes de canábis.

Os agentes da PSP apreenderam ainda três estufas para plantação e vários acessórios destinados ao seu funcionamento, como luzes de aquecimento, termómetro, tubagens de rega, ventilação artificial (quatro extratores de ar, 11 ventoinhas, um desumidificador e vários fertilizantes).

No âmbito desta ação, foram também apreendidos vários equipamentos informáticos, uma balança digital e um drone.

Após ter sido presente à autoridade judiciária, foram-lhe aplicadas as medidas de coação de obrigação de apresentações periódicas semanais na esquadra da PSP.