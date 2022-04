Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ed Sheeran venceu o processo movido contra ele por dois compositores que o acusavam de plágio, segundo a Sky News. O cantor de 31 anos e também os dois coautores, Johnny McDaid da banda Snow Patrol e o produtor Steve McCutcheon, foram acusados de usar parte da música “Oh Whay” de Sami Chokri no hit de 2017 “Shape Of You”.

Chokri e o coautor Ross O’Donoghue alegavam que o refrão de “Oh Why” era “surpreendentemente semelhante” a uma parte central do tema de Sheeran. Em tribunal Chokri disse que se sentiu “roubado” depois de ouvir a música do famoso artista britânico, ainda que os três acusados tenham negado conhecer o tema em questão antes de escreverem “Shape Of You”.

Apesar das opiniões dispares de especialistas em música ouvidas em tribunal, Sheeran, que passou dois dias a testemunhar, defendeu-se alegando que não é um artista que “altera” palavras e músicas que sejam pertença de outros de maneira a fazer passar os temas como “originais”.

Sheeran refutou ainda a alegação de que leva “emprestadas” ideias de compositores desconhecidos sem o devido reconhecimento. Defendeu ainda que foi a tribunal “limpar” o seu nome. O certo é que, esta quarta-feira, o juiz decidiu a favor do artista.

“Sou um ser humano, não sou uma corporação”

Logo após ser conhecido o resultado do caso movido contra Ed Sheeran, o artista divulgou um curto vídeo no Twitter — além de um comunicado conjunto com os dois coautores da música — onde diz que, apesar de estar contente com o resultado, alegações de plágio como esta são “demasiado comuns” e que muitas vezes são feitas com a ideia de que é mais barato chegar a acordo do que ir a tribunal. Sheeran argumenta que são “prejudiciais” para a indústria.

“Há apenas tantas notas e muito poucos acordes usados na música pop”, diz o cantor, referindo-se à muita probabilidade de acontecerem coincidências quando 60.000 músicas chegam todos os dias ao Spotify. Feitas contas, “são 22 milhões de músicas por ano e há apenas 12 notas disponíveis”.

Ed Sheeran admite que o processo foi custoso para ambas as partes e lembra que é humano: “Não sou uma entidade. Não sou uma corporação. Sou um ser humano, sou um pai, sou um marido, sou um filho”.