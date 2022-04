Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Universidade Fernando Pessoa, no Porto, foi condenada a pagar 362 mil euros à Autoridade Tributária. Segundo o Público, o Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) deu razão à AT que, após uma inspeção há seis anos, exigiu à fundação que detém a universidade a correção do IRC de 2011, de que a Fernando Pessoa recorreu.

A sentença data de 1 de fevereiro e diz respeito a um de dois processos fiscais que procuram impugnar correções a impostos já antes pagos pela Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa — os montantes foram posteriormente revistos em alta após a inspeção das finanças em 2015, com o fisco a reformular o IRC devido pela fundação (exige, agora, um pagamento extra de 844 mil euros face a 2010 e 362 mil euros tendo em conta o ano de 2011). As correções não foram aceites pela instituição que acaba de perder no TAF agora um dos processos.

Também a Erasmo – Empreendimentos Educativos, Lda — gerida pelo reitor da universidade, Salvato Trigo, e sua família, e para onde o próprio desviou mais de dois milhões de euros, valendo-lhe uma pena de prisão suspensa de 13 meses — foi alvo de novas cobranças por parte das finanças, montantes referentes ao IRC de 2010 e 2011 que foram contestados pela sociedade.