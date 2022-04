O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) colocou, esta quinta-feira, as ilhas dos Açores sob avisos amarelos e laranja entre sexta-feira e domingo devido à passagem da depressão Evelyn a cerca de 240 quilómetros a noroeste do Corvo.

Em comunicado, a Delegação Regional dos Açores do IPMA esclarece que a depressão vai estar, pelas 12h00 de sexta-feira (13h00 em Lisboa), centrada naquela localização, prevendo-se que “provoque um aumento significativo da intensidade do vento, com rajadas na ordem dos 120 quilómetros por hora no grupo Ocidental, 110 no grupo Central e até 100 no grupo Oriental”.

O IPMA colocou as nove ilhas dos Açores sob aviso amarelo devido a chuva, vento e agitação marítima, elevando o aviso de vento para laranja nos grupos Central (São Jorge, Graciosa, Faial, Pico e Terceira) e Ocidental (Flores e Corvo).

No caso das ilhas do grupo Central, o aviso laranja vigora entre as 18h00 de sexta-feira e as 03:00 de sábado. O vento vai soprar com direção de sul, rodando para sudoeste, “com rajadas que poderão atingir os 110 quilómetros por hora”, acrescenta o IPMA.

Quanto ao aviso laranja para o grupo Ocidental, vigora entre as 15h00 e as 21h00 de sexta-feira devido a vento com “direção de sudoeste, rodando para oeste com rajadas que podem atingir 120 quilómetros por hora”.

A depressão Evelyn deve ainda causar “um aumento da agitação marítima, com ondas de seis a sete metros de altura significativa em todos os grupos”.

“Associada a esta situação meteorológica, deverá ocorrer precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, acrescenta o IPMA.

A influência da depressão — “centrada a noroeste do arquipélago, com deslocamento para nordeste e com um sistema frontal associado” — deve “começar a sentir-se a partir da manhã de sexta-feira”.

O agravamento do estado do tempo deve acontecer “em todas as ilhas”.

Antes e depois de estar abrangido pelo aviso laranja, o grupo Ocidental estará na sexta-feira sob aviso amarelo devido ao vento (entre as 12h00 e as 15h00, e entre as 21h00 e as 24h00).

O mesmo nível estará ativado nas duas ilhas entre as 15h00 e as 21h00 do mesmo dia pela previsão de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada”, e entre as 15h00 de sexta-feira e as 24h00 de sábado por se esperarem ondas de sudoeste de seis a sete metros.

No grupo Central, o aviso laranja de vento é antecipado de um aviso amarelo a partir das 15h00 de sexta-feira.

Para estas cinco ilhas há ainda um aviso amarelo devido à previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada (das 18h00 de sexta-feira às 06h00 de sábado) e outro do mesmo nível motivado pela agitação marítima, sendo esperadas ondas de sudoeste de seis a sete metros (das 00h00 de sábado às 06h00 de domingo).

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), vigora um aviso amarelo para chuva entre as 03h00 e as 12h00 de sábado.

Entre as 00h00 e as 09h00 do mesmo dia, estas ilhas vão também estar sob aviso Amarelo por causa do vento, com “rajadas até 100 quilómetros por hora”.

O aviso laranja é o segundo mais grave e representa uma situação meteorológica de risco moderado a elevado. Já o aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que a situação meteorológica representa risco para determinadas atividades.