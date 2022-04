Afrotravesti todo-o-terreno, um café em Rabo de Peixe e uma aula de jazz secreta: já se celebra o Tremor em São Miguel

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Martin Khanja nunca tinha ouvido falar dos Açores, arquipélago aparecido por desígnio mágico no meio do Atlântico, tal como nós nunca tínhamos ouvido falar da cena metal de Nairobi. Para ele e para Sam Karugu, sua cara metade do projeto Duma, os Açores eram tão misteriosos quanto para nós a sua música. “É a nossa primeira vez em Portugal e calhou ser logo aqui, nesta ilha” diz de sorriso aberto. Explicar-lhe-íamos que nada acontece por acaso no Tremor. Nove edições volvidas e o festival continua a ser um lugar de encontro e de intersecção de pontos que, não fosse o rasgo e quiçá uma certa insanidade curatorial, dificilmente se tocariam.

Ouvir Duma, que no dialeto kikuyu do Quénia significa “escuridão”, numa garagem bate-chapas com um palco no centro, estilo ringue de boxe amador, foi tudo o que precisámos para perceber que o Tremor já tinha começado. Teríamos vários dias pela frente para fazer cair qualquer preconceito e para nos deixarmos levar por aquilo que nos aparecesse à frente neste festival, que vive muito da força humana e natural de São Miguel.

Ainda antes de os rapazes de 29 anos do Quénia apresentarem o seu dark metal industrial, mesclado com techno digno de uma noite delirante no berlinense Berghain — eles, aliás, já lá tocaram — Tristany abria as hostes do Tremor no Coliseu Micaelense.

Ao vivo, acompanhado por uma banda com beats, guitarra, violino e percussões, o som intimista de Tristany ganhou uma nova dimensão. Na sua voz, as palavras dissolvem-se em longos vocalizos etéreos de amor e de dor. Ele, falando do álbum Meia Riba Kalxa (2020), lá o classificaria como um objeto que veio de um espaço preciso, a linha de Sintra, musa das suas histórias, um objeto capaz de se elevar no espaço. “Não vamos prender as coisas”, pedia-nos, deixando o corpo retorcer-se e expandir-se consoante a música assim o ditava. Tristany é isso, essa nudez emocional cortante que nos abraça num ritual comunitário extremamente sensível. O seu canto parece vir das profundezas da alma, como o canto das baleias vem das profundezas do mar.