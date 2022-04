Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Não foi repetida por ninguém a pergunta que o Presidente da República colocou na cabeça de todos ainda estava fresca a tinta na ata de posse que António Costa acabara de assinar. Afinal o primeiro-ministro fica até ao fim do mandato ou sai a meio para um alto cargo europeu? Não foi feita pelos deputados, no debate do programa do Governo, mas Costa acautelou logo essa frente aos 20 minutos de debate. A formulação é, no entanto, esquiva. A garantia foi dada no coletivo (optando por comprometer o Governo como um todo) e só uma única vez foi dada de forma individual (e numa provação jocosa a Rio).

“Nunca abandonámos os portugueses e não será agora que o faremos”. Foi na primeira pessoa do plural que entendeu dar a resposta esperada, numa altura em que vários governantes já tinham falado no assunto, mas nunca o próprio. Logo na intervenção inicial, num discurso escrito, o primeiro-ministro introduziu o tema de forma indireta e conseguiu controlar as investidas previsíveis da oposição depois da dimensão do aviso presidencial.

Ninguém tinha perguntado e poucos abordaram o assunto — e nunca de forma direta, por exemplo no período de perguntas ao primeiro-ministro. Ficou tudo nas entrelinhas e sem uma posição assumida sem subterfúgios por parte de Costa, que preferiu incluir o Governo como um todo naquele compromisso.

“Este é o programa que estamos mandatados pelos portugueses para executar nos próximos quatro anos e seis meses. Este é – palavra dada, palavra honrada – o nosso contrato de legislatura com os portugueses”, começou por ler António Costa entrando pelo tema sensível sobre a sua permanência até ao fim.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E continuou por ali, dizendo que “um Programa de Governo é, por definição, um programa para a legislatura” para rematar — numa mistura entre o que fez na resposta à pandemia e o que pairava em todas as cabeças — que “durante os últimos dois anos, o Governo demonstrou repetidamente a capacidade de se adaptar aos desafios do presente sem nunca perdemos de vista os objetivos de médio e longo prazo. Nunca abandonámos os portugueses e seguramente não será agora que o faremos”.

Estavam ditas as frases preparadas. Só mais adiante, numa resposta a Rui Rio, entre risos e desafios políticos, é que pessoalizou mais a questão. Foi quando falou na “sensação” com que tinha ficado, depois do líder do PSD intervir, sobre se este não quereria “uma segunda volta das legislativas”. “Começo aliás a perceber porque é que vai adiando as eleições internas no seu partido, a ver se vai a uma segunda volta comigo. Vamos a isso. Estarei cá mais quatro anos e seis meses à espera de si. Portanto, tem tempo de ir, voltar e eu cá ainda estarei.”

Foi o único momento em que falou de si mesmo. Fora das picardias com Rio a questão foi unicamente colocada de forma muito indireta e sem nunca individualizar. Se Marcelo rebelo de Sousa lhe disse que não havia volta a dar e teria de se manter no cargo como “preço das grandes vitórias, inevitavelmente pessoais e intencionalmente personalizadas”, na resposta Costa não personalizou nada. Deixou tudo no coletivo do Governo.

O que é certo é que o que Costa foi deixando aqui e ali por mote próprio, desviou do caminho perguntas diretas sobre se afinal em 2024 vai ou não cortar caminho como primeiro-ministro e seguir para um alto voo em Bruxelas. Foram poucos os deputados que abordaram o tema.

O primeiro foi André Ventura, que ainda lhe atirou que “entre ir para a Europa ou não ir daqui a dois anos — o senhor Presidente não quer que vá, o senhor primeiro-ministro talvez queira ir, mas talvez agora não possa, tem uma ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares que disse que não vai… e percebo que fique um pouco indeciso entre a sua ministra e o Presidente. E percebo que esteja um pouco difícil de decidir se vai ou não vai para a Europa…” Ficou sem réplica e o mesmo quando a tirada veio de Pedro Frazão, também da bancada do chega. O que António Costa queria dizer estava dito e como quis.