Os Estados Unidos disseram na quarta-feira que a China deve olhar para as sanções económicas impostas à Rússia para ter um “bom entendimento” das consequências que pode enfrentar se fornecer ajuda militar à Rússia, com uma eventual entrega de armas.

A vice-secretária de Estado norte-americana Wendy Sherman afirmou que o “alcance das sanções” coordenadas entre os EUA e o Ocidente contra Putin, a economia e oligarcas russos, deveria servir de exemplo para o líder chinês Xi Jinping, avança a agência Reuters.

Numa audiência perante a Comissão de Negócios Estrangeiros da Câmara dos Representantes, no Congresso dos EUA, Wendy Sherman afirmou que as sanções dão “ao Presidente Xi uma boa compreensão do que pode acontecer se ele, de facto, apoiar Putin de alguma forma material”.

Para os EUA não existem dúvidas sobre o alinhamento da China com Moscovo, que Pequim considera ser um grande aliado estratégico. Ainda assim, Wendy Sherman acredita que a guerra na Ucrânia pode estar a ser difícil de gerir para a China.

Penso que todos vimos indícios de que eles estão de algum modo em conflito [interior] (…) Isso não quer dizer que eles não vejam a Rússia como um parceiro. Eu não sou ingénua. Eles veem, sim.”

A vice-secretária de Estado norte-americana acredita que as imagens do massacre de Bucha podem estar a condicionar um eventual apoio da China à Rússia. “Certamente ficaram horrorizados com o que aconteceu em Bucha. Quem não ficaria ao ver aquele vídeo?”, questiona.

A China tem-se recusado a condenar a invasão russa da Ucrânia e criticou as sanções ocidentais a Moscovo, negando ter recebido pedidos de ajuda militar do Kremlin.