Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

José Mourinho está habituado a lidar com câmaras e com jogadores de futebol. Desta vez, o treinador português ao serviço do Roma surge num vídeo em que explora, fora de campo, esse seu duplo à-vontade. Num estúdio “diferente”, montado no centro de treinos do clube italiano, The Special One assume os comandos do set e é o protagonista do mais recente filme promocional do Hyundai Ioniq 5.

Patrocinador do Roma, o construtor sul-coreano juntou alguns dos jogadores do clube num estúdio improvisado para colocar o seu novo crossover eléctrico no centro da acção. Na realidade, o Ioniq 5 está parado, enquanto José Mourinho vai dando ordens para acender as luzes, activar o sistema de som e ligar os ecrãs. Tudo isto está a ser alimentado com energia extraída do crossover da Hyundai, graças à tecnologia Vehicle to Load (V2L) – precisamente a funcionalidade que a marca pretende destacar.

Com o V2L, o Ioniq 5 pode passar a ser uma espécie de power bank, utilizando a energia armazenada na sua bateria para recarregar desde trotinetas ou bicicletas eléctricas, hoverboards ou qualquer outro dispositivo electrónico, fornecendo até 3,6 kW de potência. Neste caso, alimentou o sistema de som e de iluminação. Tanto que, quando um dos jogadores desligou a conexão ao veículo, se mostrou surpreendido por “realmente” ser o Hyundai a fonte de energia. Mourinho nada diz a respeito de o Ioniq 5 funcionar como um carregador sobre rodas, mas é ele “fecha” o filme com uma piscadela de olho.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O crossover sul-coreano recorre a uma arquitectura especificamente projectada para veículos eléctricos a bateria, a Electric-Global Modular Platform (E-GMP) do Hyundai Motor Group, que também serve o Kia EV6. Com duas opções de bateria (58 kWh ou 72,6 kWh), o Ioniq 5 monta um motor eléctrico atrás (RWD) ou dois, um em cada eixo. A autonomia máxima anunciada é de 481 km (WLTP), alcance homologado para a versão RWD com jantes de 19 polegadas e a bateria de maior capacidade.