No primeiro dia como aluna da Escola Secundária do Fundão, Sofia Volkova revela o desejo de aprender português para começar uma nova vida na cidade que a acolheu e onde quer ficar, mesmo quando a guerra na Ucrânia acabar.

Sofia Volkova tem 13 anos e até há cerca de um mês vivia e estudava na cidade de Dnipro, na Ucrânia. A guerra e os bombardeamentos que têm atingido a cidade roubaram-lhe a existência tranquila e ditaram a fuga.

Partiu de comboio rumo à Polónia, juntamente com a mãe e o irmão de 15 anos. Não sabiam ao certo para onde poderiam ir a seguir, mas o destino ditou que fosse Portugal a acolhê-los e que o Fundão passasse a ser a nova morada dos sonhos de Sofia.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Quero muito aprender português, porque quero ficar a viver aqui, no futuro”, conta, numa conversa traduzida por Roman, cidadão ucraniano que está estabelecido no Fundão há vários anos e que é mediador no Centro de Migrações local.

É nesse centro que Sofia, a mãe e o irmão vivem há três semanas. Já conhecem a cidade e algumas pessoas e até já começam a recuperar uma certa tranquilidade.

Ainda com uma parte do pensamento preso no país natal e na preocupação constante com o pai, que está a combater, Sofia também já vai projetando o futuro.

Quer ficar no Fundão, ser cantora e tocar piano. Quer fazer amigos e poder falar com eles. Por isso, diz, a sua maior expectativa com a escola é aprender português.

Já sabe dizer “obrigada”, “olá” e “bom dia”, mas espera aprender muito mais nas aulas de “português – língua não materna”, que será uma das disciplinas que vai frequentar na Escola Secundária. Esteve lá esta quinta-feira pela primeira vez e já recebeu um cartão de aluna.

Sofia faz parte de um grupo de alunos de nacionalidade ucraniana que iniciou esta quinta-feira as aulas no Agrupamento de Escolas do Fundão, onde também já estão a ter aulas outros sete ucranianos que chegaram mais cedo.

“Estão a ser integrados nas turmas e vão começar com as disciplinas mais práticas e com a componente de português – língua não materna, que varia entre 10 a 12 horas”, explicou à agência Lusa o diretor do Agrupamento de Escolas do Fundão, Estêvão Lopes, no final de uma sessão de apresentação que foi promovida para estes alunos.

Uma receção que foi preparada em colaboração com a Câmara do Fundão e que se repetiu no Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto e na Escola Profissional.

Até agora, o Fundão já acolheu cerca de 150 pessoas da Ucrânia. Do total, 74 são crianças e jovens que começam agora a ser integrados nas escolas, referiu à agência Lusa a vereadora da Educação na Câmara do Fundão, Alcina Cerdeira.

Numa primeira fase estivemos a tratar de assuntos relacionados com a saúde e o bem-estar emocional deles e, neste momento, estamos a avançar com o processo de integração escolar, que é algo que eles valorizam muito”, apontou.

A vereadora destacou ainda que, além das aulas, a própria autarquia também está a reforçar as formações em português, que decorrerão no Centro de Migrações e que vão abranger os mais novos e os adultos. O objetivo é derrubar mais um “obstáculo” e promover a melhor integração possível.