Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Clóvis Abreu, suspeito da morte do agente da PSP Fábio Guerra que se encontra fora do país, pediu voluntariamente ao Ministério Público (MP) para ser interrogado depois do dia 18 de abril — data em que regressa do estrangeiro, apurou o Observador junto de fonte ligada ao processo.

O pedido consta num requerimento enviado ao MP onde o suspeito, cuja família contratou o advogado Aníbal Pinto, explica que foi trabalhar para o estrangeiro ainda antes da notícia da morte do agente Fábio Guerra e só regressa a Portugal no dia 18 de abril. Por isso, pede que seja marcado um dia e hora para ser ouvido pelas autoridades judiciárias.

Contactado pelo Observador, o advogado Aníbal Pinto não quis prestar esclarecimentos, argumentando que não fala nem sobre processos, nem sobre os seus clientes. No entanto, quis deixar uma nota: “Enquanto advogado, não negoceio com a Polícia Judiciária [entregas voluntárias de clientes], nem faço nenhuma manobra. Nem eu, nem os outros advogados. Isto não é o Brasil, não há negociação”.

A Polícia Nacional Espanhola chegou mesmo a fazer uma publicação nas redes sociais na qual pedia a colaboração dos cidadãos para encontrarem Clóvis Cláudio Duval Abreu, que descrevia como “um cidadão português de 24 anos”.

O agente Fábio Guerra, de 26 anos, morreu no dia 21 de março, dois dias depois das agressões, no Hospital de São José, em Lisboa, devido às “graves lesões cerebrais” sofridas na sequência das agressões de que foi alvo no exterior da discoteca Mome, na capital. Ele e outros três polícias estavam fora de serviço, mas ao se depararem com agressões entre várias pessoas, intervieram — como era sua obrigação legal. Os quatro polícias acabaram violentamente agredidos por um grupo com cerca de dez pessoas, sendo que Fábio Guerra foi imediatamente encaminhado para o hospital em estado crítico, fruto das agressões violentas de que foi alvo.

Os agressores colocaram-se em fuga e não foi possível identificá-los num primeiro momento. Decorre agora uma investigação, que está a cargo da Polícia Judiciária e que deteve dias depois três homens de 24, 22 e 21 anos. Um deles foi libertado após interrogado pelo Ministério Público, mas os outros dois ficaram em prisão preventiva — pertencerão aos Fuzileiros, corpo de elite das Forças Armadas e terão ligações a um ginásio de boxe na margem sul do Tejo.