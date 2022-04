A Hungria indicou esta quarta-feira estar disposta a pagar o gás russo em rublos se necessário, à revelia dos restantes países da União Europeia (UE), que recusaram este pedido de Moscovo.

Não vemos problema no pagamento em rublos. Se for aquilo que os russos pretendem, pagaremos em rublos”, declarou o primeiro-ministro, Viktor Orbán, no decurso de uma conferência de imprensa em Budapeste.