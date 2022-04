Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Fernando Medina já tinha prometido um Orçamento do Estado para 2022 muito em breve. Agora, António Costa anuncia que será apresentado na próxima semana, que vai de 10 a 14 de abril (já que 15 é feriado nacional), não sendo ainda conhecida a data. A conferência de líderes no Parlamento decidiu na reunião de quarta-feira que tentará calendarizar o debate e as audições já na próxima quarta-feira.

O Orçamento do Estado para 2022 pode assim chegar durante o mês de junho ou início de julho — se demorar cerca de 45 dias a discussão no parlamento (tempo que durou esse debate em 2020).

Antes do documento entrar na Assembleia da República, o Governo apresenta já na segunda-feira a sua proposta para as contas públicas aos parceiros sociais, em sede de concertação social. E ainda deve apresentar aos partidos com assento parlamentar no início da semana.

Depois disso a proposta chegará ao Parlamento, e haverá a apresentação do documento que, habitualmente, acontece em conferência de imprensa. Muito do trabalho do Orçamento do Estado para 2022 está feito. Aliás, António Costa e Fernando Medina já têm vindo a referir que o documento será muito aproximado àquele que ainda foi apresentado por João Leão em outubro do ano passado. Aliás, algumas medidas avançaram, entretanto, como a atualização salarial em 0,9% da função pública. Mas ainda se aguarda pelo Orçamento para a aprovação do aumento extraordinário das pensões e do desdobramento dos escalões do IRS, assim como o crédito fiscal ao investimento das empresas.

Aliás, no programa de estabilidade que entrou — também ainda pela mão de João Leão — no Parlamento, essas medidas ainda estão previstas para entrarem em vigor, ainda que no caso do crédito fiscal a despesa do Estado agora tenha caído para 2023.

Apesar de ter feito chegar à Assembleia da República o programa de estabilidade de 2022-2026, o documento só tem de chegar a Bruxelas a 15 de abril. O Conselho das Finanças Públicas pediu, aliás, ao Governo a apresentação de um documento com as medidas para que o possa analisar.

O Governo tem defendido que as medidas de curto prazo para fazer face à emergência energética e social provocada pela crise serão analisadas pelo Conselho de Ministros semanalmente e comunicadas nesse contexto. Aliás, António Costa já anunciou, esta quinta-feira, medidas para fazer face a essa situação, que serão aprovadas sexta-feira.

Assim o documento terá ajustamentos face à proposta de outubro, mas replicará muito do que foi apresentado, ajustado ao novo cenário macroeconómico colocado no Programa de Estabilidade. Chegada à Assembleia, a votação da proposta de lei do Orçamento do Estado realiza-se no prazo de 50 dias após a data da sua admissão, avançando depois para promulgação do Presidente — que já disse que é preciso recuperar o tempo perdido. Só depois entrará em vigor, o que pelos prazos previstos poderá levar a que isso aconteça durante o mês de junho, deixando o país de viver sob duodécimos. No Orçamento do Estado para 2021, a discussão parlamentar durou 45 dias (33 úteis), desde a entrada no Parlamento até à aprovação final. O que significaria, neste caso, que a votação final ainda aconteceria em maio, faltando depois a consolidação das propostas em Diário da Assembleia, só indo para a Presidência a partir daí. Ainda assim, a promulgação aconteceria em junho. Nesse ano demorou cerca de um mês entre a votação e a promulgação. O Orçamento pode entrar em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.