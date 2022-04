Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rússia foi esta quinta-feira suspensa do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU). A delegação russa na ONU criticou a aprovação da resolução e retaliou suspendendo “antecipadamente” as suas funções naquele órgão.

Gennady Kuzmin, um dos embaixadores russos na ONU, disse à agência RIA que a suspensão da Rússia é “ilegal” e “politicamente motivada”, tendo como objetivo “punir sem pudor um Estado-membro da ONU que procura uma política interna e externa independente”.

Além disso, de acordo com a CNN internacional, a Rússia enviou uma nota a representantes de alguns países, ameaçando com as eventuais “consequências” aqueles que votassem a favor (ou se abstivessem) da suspensão de Moscovo do Conselho de Direitos Humanos.

“Vale a pena referir que não só o apoio a esta iniciativa, como qualquer posição equidistante na votação será considerada como um ato hostil”, diz a nota a que a CNN teve acesso.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O porta-voz do Kremlin, Dymtro Kuleba, garantiu, em entrevista Sky News, que a Rússia continuará a “defender os seus interesses”, não necessitando do Conselho dos Direitos Humanos para prosseguir os seus esforços no campo diplomático.

Tendo como base as ações militares da Rússia na Ucrânia — incluindo o massacre em Bucha —, esta é a segunda vez na história da ONU que um país é suspenso do Conselho dos Direitos Humanos.