A cantora Selena Gomez dá créditos às melhorias na sua saúde mental à decisão de abandonar o mundo virtual, onde estava diariamente sujeita ao escrutínio público. Não usa internet há quatro anos e meio, revelou esta segunda-feira no programa “Good Morning America”. “Não posso acreditar que estou onde estou psicologicamente só graças à forma como dei os passos necessárias para me afastar a internet”, afirmou.

Apesar de ser uma das pessoas com mais seguidores do mundo – no Instagram conta com mais de 300 milhões –, a artista garantiu que esse afastamento mudou a sua vida “completamente”.

Estou mais feliz, mais presente e mais ligada às pessoas. Entendo o quão poderosa é a internet e, de muitas maneiras, faz as melhores coisas para o mundo. Mas, para mim, recebo as notícias que são realmente importantes através das pessoas que estão na minha vida”, afirmou.

Desde então, é a sua equipa que publica e gere o seu perfil, embora seja a própria Selena Gomez quem controla o que é publicado nas redes sociais.

A razão da sua ida ao programa foi a Wondermind, uma plataforma para a saúde mental que ajudou a fundar e, dando o seu testemunho de como é lidar com o transtorno da bipolaridade, explicou que o objetivo é criar recursos para quem deles necessita. Caraterizando o projeto como “reconfortante”, afirmou: “Há locais onde as pessoas se dirigem quando precisam de ajuda e é lamentável que paguem quantias ridículas”.

O desejo é, precisamente, combater a ausência de respostas e de apoio: “Assim como existe Planned Parenthood [organização que fornece ajuda e cuidados em termos de planeamento familiar nos Estados Unidos], um lugar para as mulheres se sentirem bem e se sentirem compreendidas, eu quero isso para a saúde mental”.